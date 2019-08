Infrastrutture: Calenda (Pd) a "la Repubblica", sulla Tav persa una occasione (4)

- Secondo l'ex ministro, infine, "è necessario un grande fronte democratico, che parli a un elettorato molto più vasto del Pd: si può fare con una lista unitaria o con più partiti alleati che rappresentino il mondo a cui il Pd non parla". E quanto all'eventualità di elezioni imminenti, Calenda pensa sia "il momento di dire basta. Noi Dem possiamo scegliere di estinguerci lentamente, di separarci consensualmente o decidere una volta per tutte di finirla con queste ipocrisie e iniziare a lavorare insieme. La prima non è un'opzione almeno per me. Abbiamo bisogno di una campagna nel Paese su punti qualificanti: istruzione, sanità e investimenti", ha concluso. (Rin)