Uee: premier armeno Pashinyan da oggi in Kirghizistan per Consiglio intergovernativo

- Il primo ministro dell'Armenia Nikol Pashinyan si reca da oggi in visita in Kirghizistan. Come riferito dall'ufficio stampa del capo del governo, il premier armeno parteciperà alla sessione ordinaria del Consiglio intergovernativo eurasiatico nella città del Kirghizistan di Cholpon-Ata. La sessione prenderà il via con le osservazioni di apertura di Nikol Pashiyan, in quanto leader del paese che presiede l’Unione economica eurasiatica (Uee). Pashinyan e il presidente della Commissione economica eurasiatica Tigran Sargsyan pubblicheranno una dichiarazione congiunta per i media, oltre a firmare una serie di documenti sulla cooperazione a margine dell'Uee. Il primo ministro Pashinyan incontrerà il presidente del Kirghizistan Sooronbay Jeenbekov e il primo ministro russo Dmitrij Medvedev. (Res)