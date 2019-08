Tpl Roma: Raggi, 60mila bottigliette riciclate in 2 settimane in cambio di biglietti, grande successo

- Oltre 60mila bottigliette riciclate nelle metro di Roma in sole due settimane. Lo rende noto in un post su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Numeri destinati a crescere e che confermano il successo della nostra campagna +Ricicli +Viaggi - prosegue Raggi -. Con questa iniziativa chiunque può disfarsi di bottiglie di plastica puntando sul riciclo grazie a speciali macchinette mangia plastica distribuite in tre stazioni: Piramide metro B, San Giovanni metro C e fermata Cipro metro A. Un gesto a favore dell’ambiente, una buona pratica per tutti". E conclude: "Ricordo ancora una volta il funzionamento: inserisci le bottiglie nella macchinetta e in cambio ottieni un credito, uno speciale ecobonus sul cellulare, attraverso le App di MyCicero e TabNet, per l’acquisto dei titoli di viaggio".(Rer)