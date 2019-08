Droga: Cc sequestrano 41 dosi di hashish e 55 di marijuana a Fuorigrotta (Na)

- All'interno di un'area verde di via Tertulliano, nel Rione Traiano a Fuorigrotta, i militari dell'Arma hanno rinvenuto e sequestrato 190 grammi di cocaina in un involto in cellophane, 28 stecchette di hashish del peso di 62 grammi e 55 bustine contenenti marijuana del peso complessivo di 95 grammi. Nel rione Lauro, invece, i carabinieri hanno trovato altre 13 stecchette di hashish e 22 dosi di marijuana nascoste all'interno di un tombino. (Ren)