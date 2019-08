Droga: confezionavano cocaina e marijuana in casa, un arresto e una denuncia a Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 60enne nel napoletano è stato arrestato stamattina per detenzione a fini di spaccio di stupefacenti. Per lo stesso reato i carabinieri della sezione operativa della compagnia Vomero di Napoli hanno denunciato una donna di 56 anni. I due risiedevano nel quartiere Arenella: i militari dell'Arma, durante la perquisizione in casa, insospettiti dalla presenza di un bilancino di precisione su un tavolo e di una pressa per confezionare panetti di droga, hanno poco dopo rinvenuto 930 grammi di eroina, 577 grammi di cocaina e 2,6 di marijuana. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e il 60enne tradotto presso il carcere di Poggioreale. (Ren)