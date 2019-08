Difesa: Tofalo, i nostri assetti risorse preziose anche per emergenza incendi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli assetti della Difesa sono sempre in prima linea e pronti a intervenire per l'emergenza incendi, a tutela del territorio. Si confermano così risorse preziose al servizio dell collettività", scrive il sottosegretario alla Difesa, Angelo Tofalo. "Anche questa estate, infatti, abbiamo aderito alla Campagna Antincendio Boschivo, mettendo a disposizione elicotteri ed equipaggi che collaboreranno con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e la Protezione Civile (Prociv) per rendere ancora più efficace ed incisiva la lotta agli incendi boschivi".(Com)