Turchia-Ucraina: Zelensky, trovare accordo su creazione zona di libero scambio

- L’Ucraina e la Turchia dovrebbero raggiungere quanto prima un accordo sulla creazione di una zona di libero scambio. Lo ha detto il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky durante il briefing congiunto con l’omologo turco Recep Tayyip Erdogan ieri ad Ankara. "Spero che saremo in grado di raggiungere un compromesso su questo problema e preparare tutti i documenti necessari", ha dichiarato Zelensky. A gennaio, il primo ministro ucraino Volodymyr Groysman ha fissato il compito di portare a termine i negoziati con la Turchia sulla conclusione di un accordo su una zona di libero scambio entro il 2019. In precedenza, le parti avevano concordato di completare i negoziati sulla creazione di una zona di libero scambio entro la fine del 2016 e successivamente del 2017. Tuttavia, le scadenze sono state posticipate a causa di una serie di incoerenze nelle questioni tariffarie. La parte ucraina ha affermato che non è ragionevole firmare un accordo su una zona di libero scambio con la Turchia senza annullare i dazi attualmente in vigore sui prodotti agricoli. (Tua)