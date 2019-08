Caporalato: cc sequestrano due furgoni nel foggiano

- Nel foggiano sono stati sequestrati, nelle ultime 24 ore, due furgoni a bordo dei quali viaggiavano extracomunitari impiegati nella raccolta nei campi. I mezzi erano sprovvisti di copertura assicurativa; uno dei due, in particolare, era di provenienza illecita. Il sequestro si inserisce in una più vasta strategia operativa dell'Arma che in particolare in questo periodo dell'anno contrasta il fenomeno del caporalato che sfrutta cittadini stranieri per la raccolta di prodotti agricoli nei campi. In tutto, negli ultimi controlli eseguiti nei Comuni di Cerignola e Stornara, i carabinieri hanno individuato una ventina di lavoratori stipati impropriamente sui due mezzi. I furgoni erano stati modificati e muniti di panche in legno per trasportare il maggior numero di extracomunitari. Il bilancio conta 50 mezzi sequestrati dai carabinieri dall’inizio della stagione estiva. 4 sinora gli arrestati e 10 le.denunce a piede libero; nel bilancio figurano inoltre sanzioni di decine di migliaia di euro elevate a seguito di contestazioni giuslavoristiche ed in materia di legislazione sociale. (Ren)