Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per oggi:COMUNELa sindaca di Roma Virginia Raggi presenta il progetto +BusXRomaPiazza Riccardo Balsamo Crivelli, parcheggio Casal Bruciato - Roma(ore 12)La sindaca di Roma Virginia Raggi partecipa alla commemorazione funebre per dare l’ultimo saluto a Francesca Romana, la bambina ritrovata senza vita nelle acque del TevereParrocchia S. Raffaele arcangelo al Trullo, via S. Raffaele 28 - Roma(ore 19)Seduta dell’assemblea capitolinaPalazzo Senatorio, Campidoglio - Roma(ore 14)VARIELegambiente Lazio presenta in conferenza i dati sulla depurazione nel Lazio. Parteciperanno il presidente di Legambiente Lazio Roberto Scacchi e Davide Sabbadin, portavoce di Goletta Verde.Porto di Anzio, attracco 20 - Anzio(ore 11)Flash Mob del coordinamento romano di Forza Italia per protestare contro “l’immobilismo” della giuntapiazza Marcello Lante - Roma(ore 18)(Rer)