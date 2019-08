Romania: ministero Esteri, continua rimpatrio cittadini romeni dalla Siria

- Sono 15 i cittadini romeni rimpatriati ieri dalla Siria. Lo riferisce il ministero degli Esteri romeno con un comunicato. Il rimpatrio è stato realizzato con il sostegno delle ambasciate di Romania a Damasco ed Ankara, del consolato generale della Romania a Istanbul e del console onorario della Romania a Iskenderun (Alessandretta, città del sud della Turchia). Il ministero degli Esteri ricorda che, dall'inizio delle operazioni di evacuazione dalla Siria, iniziate nel 2011, sono stati rimpatriati 784 cittadini romeni assieme a membri delle loro famiglie. Attualmente, l'ambasciata di Romania a Damasco offre assistenza e tutela consolare anche a cittadini di Australia, Canada, Francia, Moldova e Portogallo che si trovano in Siria, come pure a cittadini di altri Stati, in base a sollecitazione puntuali. (Rob)