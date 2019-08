Roma: nella notte spunta striscione al Colosseo per l'ultras della Lazio ucciso, Diablo vive

- Davanti al Colosseo, nella notte, è comparso uno striscione dei tifosi degli Irriducibili della Lazio che ricorda lo storico capo ultras Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik, e morto ieri in un agguato al parco degli Acquedotti di Roma. "Diablo vive" si legge sullo striscione, la cui foto sta facendo il giro dei social network e che è firmato "Irr.". Sul profilo Instagram di laziopress.it in un post si legge: "Striscione al Colosseo degli Irriducibili per Diabolik" (Rer)