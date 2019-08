Uganda: governo controllerà tutte le ong attive nel paese con una banca dati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità dell'Uganda stanno avviando le operazioni per controllare tutte le organizzazioni non governative (ong) che operano nel paese. Lo riferiscono i media ugandesi, dopo che il governo ha annunciato la volontà di istituire una banca dati "affidabile" e "credibile" di tutte le ong, in modo che sia possibile verificare la fonte dei loro finanziamenti. Durante un controllo effettuato lo scorso anno era risultato che oltre 14 mila ong nel paese impiegavano un totale di 10.937 operatori con permessi scaduti. Mercoledì scorso le autorità di Kampala hanno ribadito che anche chi pubblica contenuti on line dovrà essere d'ora in poi richiedere un'autorizzazione particolare.(Res)