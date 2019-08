Medio Oriente: giovane militare israeliano trovato morto in Cisgiordania

- Il corpo di un giovane militare israeliano, il 18enne Dvir Sorek, è stato ritrovato questa mattina con ferite di arma da taglio nei pressi di un insediamento ebraico nella località di Gush Etzion, in Cisgiordania. Lo riferisce il quotidiano “Jerusalem Post” che cita un comunicato stampa dell’esercito. "Stamattina presto, il corpo di un militare israeliano pugnalato è stato scoperto accanto a una comunità (ebraica) a nord di Hebron", si legge nella nota. Al momento le forze di sicurezza non hanno ancora scoperto le circostanze della morte di Sorek, ma polizia ed esponenti del servizio segreto interno Shin Bet, hanno isolato l’area per condurre le indagini. Il sospetto è che il giovane sia morto durante un tentativo di sequestro. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha immediatamente attribuito la morte a uno "sporco terrorista" in una dichiarazione in ebraico diffusa sui social network. (segue) (Res)