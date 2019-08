Medio Oriente: giovane militare israeliano trovato morto in Cisgiordania (2)

- Proveniente dall’insediamento di Ofra, Sorek faceva parte di un programma delle Forze di difesa israeliane (Idf) chiamato Hesder che consente allo stesso tempo l’espletamento del servizio militare e lo studio della Torah in una Yeshiva. "Era andato a Gerusalemme nel pomeriggio per comprare un regalo per i suoi insegnanti", ha dichiarato il rabbino Schlomo Wilk, uno dei docenti del programma Hesder. "Trenta minuti prima di essere ucciso, era in contatto con noi mentre era su un autobus diretto verso la Yeshiva", ha aggiunto. "Ma a cento metri dalla fermata dell'autobus, prima di entrare nella comunità, è stato assassinato", ha dichiarato Wilk, secondo cui il giovane è stato ritrovato morto con al fianco i libri che aveva da poco acquistato. L’omicidio di Sorek è avvenuto non lontano dal luogo del rapimento avvenuto nel giugno 2914 dei tre giovani studenti Naftali Frenkel, Gilad Shaer e Eyal Yifrah. I tre erano stati sequestrati nell’insediamento di Alon Shvut e in seguito uccisi. Secondo molti analisti il rapimento e l’uccisione dei tre giovani fu uno degli elementi che portarono al lancio dell’operazione militare Protection Edge contro la Striscia di Gaza. (Res)