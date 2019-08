Georgia: presidente Zurabishvili, mio impegno principale è evitare che la guerra si ripeta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi il compito principale della presidente della Georgia è pensare a cosa si può fare per impedire che la guerra si ripeta e proteggere il paese da un destino molto pericoloso. Lo ha detto ai giornalisti la stessa presidente georgiana Salome Zurabishvili alla cerimonia di commemorazione al cimitero dei fratelli Mukhatgverdi per i caduti nella guerra russo-georgiana del 2008. Secondo Zurabishvili, sarà impossibile avere qualsiasi forma di stabilità nel paese sino a quando ci saranno dei territori occupati. "Sono trascorsi undici anni e abbiamo un'altra tragedia 11 anni dopo: non siamo stati in grado di superare l'occupazione in questi anni. Quindi il mio compito principale è pensare a cosa possiamo fare per impedire che questa situazione si ripeta e proteggere questo paese da un destino molto triste, che significa guerra, vittime e territori perduti”, ha detto la presidente.(Res)