Cina: autorità arrestano 60 nordcoreani disertori

- Le autorità cinesi hanno arrestato circa 60 cittadini nordcoreani fuggiti dal loro paese, ed hanno avviato il loro rimpatrio nel loro paese d’origine, dove li aspettano pene che possono giungere anche all’esecuzione sommaria. Lo riferiscono fonti citate da “Rado Free Asia”. I nordcoreani disertori sono stati arrestati in diverse aree della Cina, e trasferiti il mese scorso presso una struttura di detenzione nella provincia di Liaoning, al confine con la Corea del Nord. Attivisti e gruppi per i diritti umani che assistono i nordcoreani in fuga dalla Corea del Nord affermano che gli arresti in Cina siano aumentati quest’anno, dopo richieste in tal senso rivolte a Pechino dal leader nordcoreano, Kim Jong-un. La Cina, storica alleati di Pyongyang, tratta i nordcoreani in fuga dal loro paese come migranti economici clandestini, e non come richiedenti asilo. (Cip)