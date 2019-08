Asia-Pacifico: Papua Nuova Guinea revoca richiesta aiuto alla Cina per rifinanziare debito

- Il primo ministro di Papua Nuova Guinea, James Marape, ha deciso di ritrattare il recente annuncio relativo a una richiesta di aiuto alla Cina per il rifinanziamento del debito pubblica da 8 miliardi di dollari di quel paese del Pacifico. La richiesta di aiuto era stata annunciata martedì tramite una nota dell’ufficio del premier. Ieri, però, un nuovo comunicato ha definito “falso” che il paese si voglia rivolgere soltanto a Pechino per risolvere i propri problemi di rifinanziamento del debito. La nota afferma che la Cina resta l’interlocutore principale, ma che altre opzioni sono oggetto di discussione con “partner non tradizionali”. (segue) (Res)