Asia-Pacifico: Papua Nuova Guinea revoca richiesta aiuto alla Cina per rifinanziare debito (3)

- Giappone, Usa e Australia hanno scelto un progetto per il gas naturale liquefatto a Papua Nuova Guinea come primo destinatario di finanziamenti congiunti nella regione dell’Indo-Pacifico. I tre paesi forniranno congiuntamente un miliardo di dollari di finanziamenti tramite banche e istituzioni finanziarie sostenute dallo Stato: la banca giapponese per la cooperazione internazionale, la statunitense Us Overseas Private Investment Corp e l’australiana Export Finance and Insurance Corp. Le tre istituzioni pubblicheranno un comunicato congiunto oggi in merito al progetto congiunto. Usa, Giappone e Australia hanno concordato lo scorso novembre di unire le forze per finanziare progetti infrastrutturali nell’Indo-Pacifico, offrendo così ai paesi della regione un’alternativa alla Belt and Road Initiative (Bri, la Nuova via della seta) cinese. Il progetto per il Gnl a Papua Nuova Guinea sarà il primo caso specifico di tale cooperazione trilaterale. (segue) (Res)