Asia: nuovi tagli dei tassi da parte delle banche centrali regionali

- Le banche centrali di India, Thailandia e Nuova Zelanda hanno abbassato i rispettivi tassi chiave nella giornata di ieri, in risposta alla misura analoga adottata dalla Federal Reserve degli Stati Uniti. L’intervento delle banche centrali, di entità superiore alle previsioni degli analisti, esibisce la crescente preoccupazione delle autorità monetarie asiatiche per la situazione di incertezza economica globale, legata anzitutto al conflitto commerciale in atto tra Usa e Cina. Il Comitato di politica monetaria indiano, guidato dal governatore della Banca di riserva indiana, Shaktikanta Das, ha sancito ieri l’abbassamento del tasso repo di 35 punti base, al 5,4 per cento, il valore più basso da nove anni a questa parte. Quello di ieri è stato il quarto incontro bimestrale del Comitato culminato in un abbassamento del tasso chiave, e il quarto da quando Das è divenuto governatore della banca centrale indiana, lo scorso dicembre. (segue) (Fim)