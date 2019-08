Asia: nuovi tagli dei tassi da parte delle banche centrali regionali (2)

- Anche la Banca centrale della Thailandia ha sorpreso gli analisti, tagliando il proprio tasso di riacquisto intraday dall’1,75 all’1,5 per cento con effetto immediato. Gran parte degli osservatori si attendevano invece un tasso invariato. Cinque dei sei membri del Comitato di politica monetaria della banca centrale thailandese hanno votato in favore del taglio di 0,25 punti percentuali. La banca centrale thailandese aveva aumentato il proprio tasso chiave a dicembre 018 per la prima volta in oltre sette anni. Da allora il baht ha guadagnato terreno sul dollaro, aumentando progressivamente i timori degli esportatori di quel paese. Lo scorso giugno la banca centrale ha rivisto al ribasso le proiezioni di crescita dell’economia nazionale per il 2019, dal 3,3 al 3,8 per cento. Sempre ieri, la banca centrale della Nuova Zelanda ha aumentato il proprio tasso ufficiale di 50 punti base al minimo record dell’1 per cento. (segue) (Fim)