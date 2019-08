Asia: nuovi tagli dei tassi da parte delle banche centrali regionali (3)

- Il mese scorso la banca centrale dell’Indonesia ha tagliato il proprio tasso di riferimento per la prima volta da quasi due anni, in previsione della misura simile da parte della Federal Reserve statunitense (Fed). Bank Indonesia ha abbassato il reverse repo a sette giorni di 25 punti base, portandolo dal 6 al 5,75 per cento. L’intervento, che allinea la banca centrale indonesiana a quelle di diversi altri paesi della regione asiatica, era stata anticipata da diversi analisti. Il governatore di Bank Indonesia, Perry Warjiyo, non ha escluso ulteriori misure di allentamento in futuro: “Bank Indonesia ritiene ci sia ulteriore spazio per politiche accomodanti, in linea con le proiezioni di bassa inflazione e con le esigenze di sostegno alla crescita economica”, ha affermato il governatore nel corso di una conferenza stampa a Jakarta. “Possiamo farlo attraverso un ulteriore easing della liquidità, e anche attraverso tagli dei tassi politici”, ha aggiunto Warjiyo. (segue) (Fim)