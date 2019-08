Difesa: presidente Usa Trump chiede maggiori contributi a Giappone e Corea del Sud (5)

- Il segretario capo di Gabinetto del governo giapponese, Yoshihide Suga, ha dichiarato il 25 giugno che Tokyo ha ricevuto rassicurazioni dal governo Usa che le indiscrezioni di stampa, secondo cui il presidente Donald Trump starebbe ponderando il ritiro di Washington dal trattato difensivo sottoscritto dopo la Seconda guerra mondiale, sono infondate. Suga lo ha dichiarato nella serata di ieri. “Abbiamo appurato con la Casa Bianca che (l’indiscrezione diffusa dalla stampa Usa) non corrisponde alla posizione del governo statunitense”, ha affermato il funzionario. Suga ha ricordato che l’alleanza bilaterale con gli Usa costituisce la pietra miliare delle politiche estera e di sicurezza del Giappone, nonché il nucleo delle relazioni tra Stati Uniti e Giappone nell’arco degli ultimi 60 anni. Il ministro degli Esteri giapponese, Taro Kono, ha fatto eco alle dichiarazioni di Suga: “La Casa Bianca ci ha detto che non stanno affatto valutando la conclusione o la revisione del trattato”, ha affermato il ministro. (Was)