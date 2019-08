Energia: Tepco si rivolge a Toshiba e Hitachi per il rilancio di un progetto nucleare

- Tokyo Electric Power Co. Holding (Tepco) ha avviato colloqui con un’altra utility energetica del Giappone, Chubu Electric Power, e con le aziende Toshiba e Hitachi, per il lancio di una joint venture tesa a rilanciare il progetto di una nuova centrale nucleare nel nord del Giappone. Lo riferiscono fonti aziendali anonime citate dal quotidiano “Nikkei”. La nuova società costruirebbe, opererebbe e manterrebbe una nuova centrale nucleare a Higashidori, oltre a gestire i contatti con le autorità e le comunità locali. L’avvio dei lavori è previsto non prima del prossimo anno. La proposta, prima nel suo genere in Giappone, segnerebbe i primi risultati concreti dei colloqui esplorativi per un partenariato a quattro sul nucleare, intrapresi dalle quattro aziende circa un anno fa. Il ricorso a una joint venture consentirebbe di condividere i rischi insiti nel progetto di una nuova centrale nucleare,legati anche all’esplosione dei costi per la sicurezza connessi alle nuove norme varate dopo il disastro di Fukushima. (segue) (Git)