Energia: Tepco si rivolge a Toshiba e Hitachi per il rilancio di un progetto nucleare (5)

- Ad oggi i resti delle barre di combustibile nucleare si sono solidificate sul fondo della struttura di contenimento; la strumentazione installata sul robot ha consentito di valutare la fragilità dei resti solidificati; sulla base dei risultati, il governo giapponese e Tepco stabiliranno la tabella di marcia e la strategia per la rimozione della barre di combustibile dai reattori di Fukushima Daiichi; l’avvio delle operazioni di rimozione è stato indicativamente fissato per il 2021. Tokyo prevede che la messa in sicurezza e la completa dismissione della centrale richiederà tra i 30 e i 40 anni. (segue) (Git)