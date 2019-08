Vietnam: Hanoi irrigidisce criteri “made in Vietnam” per arginare transito merci cinesi

- Il governo di Hanoi ha irrigidito gli standard del “made in Vietnam”, nel tentativo di placare le preoccupazioni di Washington per il transito di merci cinesi finite esportate indirettamente verso gli Sua tramite quel paese del Sud-est asiatico. Per essere etichettati come prodotti in Vietnam, d’ora in poi le merci importate dalla Cina dovranno essere processate in qualcosa di diverso, e la manifattura Vietnamita dovrà aggiungere valore pari ad almeno il 30 per cento del prezzo del prodotto finito. Per quanto riguarda invece le merci commercializzate sul mercato vietnamita, gli standard sono più vaghi, e saranno i singoli produttori a decidere come etichettare le loro merci. Le nuove regole, che non sono ancora entrate in vigore, alzerebbero l’asticella per una vasta serie di merci, inclusi i prodotti agricoli, mettendo in chiaro che il mero transito delle merci, o processi di lavorazione di lieve entità non basterà a classificarle come prodotte nel Vietnam. (segue) (Fim)