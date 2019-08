Vietnam: Hanoi irrigidisce criteri “made in Vietnam” per arginare transito merci cinesi (4)

- Il dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha annunciato martedì, 2 luglio, l’imposizione di tariffe sino al 456 per cento a carico di alcune tipologie di acciaio prodotte in Corea del Sud e Taiwan, e successivamente inviate nel Vietnam per processi di lavorazione minori prima dell’esportazione negli Stati Uniti. Il dipartimento del Commercio Usa ritiene che parte dei prodotti in acciaio resistente alla corrosione e lavorato a freddo provenienti dal Vietnam, e originari di Corea del Sud e Taiwan, vengano sottoposti a lavorazione finale in quel paese asiatico per aggirare i dazi anti-dumping e anti-sussidi delle autorità statunitensi. (segue) (Fim)