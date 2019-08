Vietnam: Hanoi irrigidisce criteri “made in Vietnam” per arginare transito merci cinesi (5)

- Washington ha imposto le tariffe ai prodotti in acciaio di Corea del Sud e Taiwan a dicembre 2015 e febbraio 2016. A partire da quelle date, le importazioni Usa di acciaio alla corrosione e lavorato a freddo proveniente dal Vietnam sono aumentate rispettivamente del 332 e del 916 per cento, rispetto ai periodi immediatamente precedenti l’imposizione delle tariffe. Il dipartimento del Commercio ha avviato indagini in materia su richiesta delle compagnie siderurgiche ArcelorMittal Sa, Nucor Corp, United States Steel Corp, Steel Dynamics Inc, California Steel Industries, e Ak Steel Corp. (segue) (Fim)