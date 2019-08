Difesa: presidente Usa Trump chiede maggiori contributi a Giappone e Corea del Sud

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato ieri che Washington ha intrapreso colloqui con la Corea del Sud per un ulteriore aumento del suo contributo ai costi di stazionamento delle forze Usa nel paese, in risposta alla minaccia militare della Corea del Nord. “La Corea del Sud ha concordato di pagare una cifra considerevolmente maggiore agli Stati Uniti per difendersi dalla Corea del Nord”, ha scritto Trump in un tweet nella giornata di ieri. “Sono stati intrapresi colloqui per un ulteriore aumento dei pagamenti agli Stati Uniti”, ha aggiunto Trump. Appena sei mesi fa, Seul ha acconsentito ad aumentare dell’8 per cento il proprio contributo annuo ai costi di stazionamento delle truppe, Usa, portandolo a 1.040 miliardi di won (855 milioni di dollari). L’amministrazione Trump sarebbe intenzionata a chiedere alla Corea del Sud un aumento di ben 5 volte rispetto al contributo attuale, sino a 5 miliardi di dollari, secondo quanto anticipato alla fine del mese scorso dal quotidiano “Joongang Ilbo".Gli Usa hanno avanzato una richiesta analoga al loro principale alleato regionale, il Giappone. Lo hanno riferito fonti governative Usa, secondo cui la possibilità è stata illustrata dal consigliere per la sicurezza nazionale del presidente Trump, John Bolton, durante la recente visita del funzionario in Giappone, il 21 e 22 luglio scorsi. Bolton avrebbe affrontato la questione sia con il ministro degli Esteri giapponese, Taro Kono, sia con il capo del Consiglio di sicurezza nazionale giapponese, Shotaro Yachi. La proposta di Bolton di quintuplicare i contributi giapponesi per la sicurezza pare essere un’ardita scommessa negoziale, ma prelude a duri negoziati tra Washington e Tokyo in merito al contributo del Giappone alla presenza militare statunitense. Sulla base dell’accordo raggiunto durante l’amministrazione del presidente Barack Obama, valido dal 2016 al 2020, il Giappone si è impegnato a versare 8,7 miliardi di dollari in un quinquennio per le spese di stazionamento delle Forze Usa nel paese.Il consigliere per la Sicurezza nazionale degli Stati Uniti, John Bolton, ha dichiarato venerdì 28 giugno che l’alleanza difensiva sottoscritta da Stati Uniti e Giappone dopo la Seconda guerra mondiale è di “importanza cruciale” per i due paesi e per la sicurezza globale. Bolton ha moderato le critiche mosse al trattato difensivo in vigore tra Washington e Tokyo, a margine di “eccellenti incontri” a Osaka con il ministro degli esteri giapponese, Taro Kono, e con la controparte di quel paese, Shotaro Yachi. “Lavorando congiuntamente con il Giappone alle complesse sfide globali in atto, ci viene costantemente ricordata l’importanza cruciale della nostra alleanza sul quadro globale”, ha scritto Bolton sul proprio profilo Twitter a margine dell’incontro. Kono ha ringraziato il funzionario Usa per la continua cooperazione tra i due paesi in materia di sicurezza, inclusi gli sforzi tesi a conseguire la denuclearizzazione della Penisola coreana e a placare le tensioni nel Medio Oriente.Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha rinnovato le proprie critiche agli attuali equilibri dell’alleanza di sicurezza tra gli Usa e il Giappone, in vista del colloquio con il premier Shinzo Abe a margine del summit G-20, che si è tenuto alla fine di giugno a Osaka. Intervistato da Fox News mercoledì 26 giugno, Trump ha affermato che “quasi tutti i paesi di questo mondo approfittano enormemente degli Stati Uniti (…) e questo vale anche per il Giappone con il trattato. Abbiamo un tratto con il Giappone, se viene attaccato combatteremo la Terza guerra mondiale”, ha detto il presidente. “Interverremo e li proteggeremo, e combatteremo al costo delle nostre vite e delle nostre risorse. Combatteremo a tutti i costi, giusto? Ma se invece venissimo attaccati noi, il Giappone non dovrebbe intervenire per nulla. In caso di attacco potranno stare a guardare da televisori Sony”. Interpellato in merito alle dichiarazioni di Trump, il segretario capo del Gabinetto giapponese, Yoshihide Suga, ha ribadito che i due paesi non stanno discutendo alcuna revisione degli accordi difensivi.Il segretario capo di Gabinetto del governo giapponese, Yoshihide Suga, ha dichiarato il 25 giugno che Tokyo ha ricevuto rassicurazioni dal governo Usa che le indiscrezioni di stampa, secondo cui il presidente Donald Trump starebbe ponderando il ritiro di Washington dal trattato difensivo sottoscritto dopo la Seconda guerra mondiale, sono infondate. Suga lo ha dichiarato nella serata di ieri. “Abbiamo appurato con la Casa Bianca che (l’indiscrezione diffusa dalla stampa Usa) non corrisponde alla posizione del governo statunitense”, ha affermato il funzionario. Suga ha ricordato che l’alleanza bilaterale con gli Usa costituisce la pietra miliare delle politiche estera e di sicurezza del Giappone, nonché il nucleo delle relazioni tra Stati Uniti e Giappone nell’arco degli ultimi 60 anni. Il ministro degli Esteri giapponese, Taro Kono, ha fatto eco alle dichiarazioni di Suga: “La Casa Bianca ci ha detto che non stanno affatto valutando la conclusione o la revisione del trattato”, ha affermato il ministro. (Was)