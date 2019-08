Giappone: a giugno attivo partite correnti di 1.210 miliardi di yen (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A complicare ulteriormente il quadro tendenziale c’è l’aumento dell’imposta sul valore aggiunto dall’8 al 10 per cento, che scatterà ad ottobre: il governo ha confermato l’intenzione di procedere all’aumento dell’iva per far fronte al disavanzo crescente e alle nuove misure di spesa sociale. Per tentare di moderare l’impatto del rincaro fiscale sui consumi, il governo Abe ha già varato una serie di misure di incentivo agli acquisti di case e automobili, oltre a un sistema di voucher e altre iniziative dall’impatto gravoso sul già elefantiaco bilancio pubblico dello Stato giapponese. (Git)