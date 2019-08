Giappone-Corea del Sud: Tokyo autorizza prime esportazioni chimiche in regime controlli

- Le autorità del Giappone emetteranno a breve il primo permesso per l’esportazione verso la Corea del Sud delle sostanze chimiche necessarie alla produzione di semiconduttori e schermi a cristalli liquidi, dopo l’entrata in vigore dei nuovi controlli all’export imposti da Tokyo il mese scorso. Lo riferiscono fonti del governo giapponese citate dall’agenzia di stampa “Kyodo”. Il ministero dell’Economia, del commercio e dell’industria ha dato il via libera ad alcune esportazioni, dopo aver determinato che i relativi materiali non verranno destinati ad uso militare. Il segretario capo di Gabinetto giapponese, Yoshihide Suga, ha confermato oggi l’imminente concessione dei permessi, aggiungendo che Tokyo ha dimostrato così di gestire correttamente le esportazioni e di non aver imposto alcun bando di fatto. (segue) (Git)