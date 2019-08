Kosovo: Movimento Vetevendosje favorevole a coalizione pre-elettorale con Ldk

- Il leader del Movimento Vetevendosje Albin Kurti si è espresso in favore di una coalizione pre-elettorale con la Lega democratica del Kosovo (Ldk). "Una coalizione pre-elettorale, della fino ad ora vera opposizione, potrebbe diventare un buon governo del futuro", ha scritto Kurti sul suo profilo Facebook. Secondo Kurti, i due partiti potrebbero avere in questo modo "almeno 70 deputati" e potrebbero "vincere anche senza una battaglia" riservando le forze per le grandi sfide che deve affrontare il paese. Il quotidiano "Koha Ditore" riporta la reazione del Partito democratico del Kosovo (Pdk), secondo cui il Movimento Vetevendosje teme le elezioni e quello che li attende dopo. (segue) (Kop)