Serbia: presidente commissione parlamentare per Kosovo, carta d'identità sufficiente per serbi

- I cittadini della Serbia non hanno bisogno del passaporto per entrare in Kosovo, ma è sufficiente che mostrino la carta d'identità: lo ha detto il presidente della commissione parlamentare serba per il Kosovo, Milovan Drecun, secondo quanto riporta la stampa locale. "Non è uno Stato per cui dobbiamo andare lì con il passaporto. Si va con la carta d'identità", ha detto ancora Drecun commentando la notizia secondo cui la polizia di frontiera kosovara ha deciso di non riconoscere i passaporti emessi dalla Repubblica di Serbia. La direzione della polizia di frontiera kosovara ha approvato la decisione di non riconoscere più i passaporti emessi dalla Repubblica di Serbia per un ingresso in territorio kosovaro: è quanto riferisce l'emittente serba "Rts", precisando che la notizia è stata confermata da fonti interne alla polizia kosovara. (segue) (Seb)