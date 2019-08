Porto Rico: Corte suprema, incostituzionale la nomina di Pierluisi come governatore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pierluisi ha giurato venerdì, dopo l'approvazione della sua nomina da parte della Camera. Il nome di Pierluisi era stato indicato dallo stesso Rossello, che lo ha proposto come segretario di stato; nomina che, secondo le norme vigenti, ne fa automaticamente il nuovo governatore dell'isola. Lo scorso 24 luglio Rossello ha annunciato le sue dimissioni, dopo oltre due settimane di accese manifestazioni di piazza. Rossello è stato in carica appena due anni e mezzo ed è il primo governatore di Porto Rico a lasciare l’incarico prima del completamento del primo mandato. Il caso che vede coinvolto Rossello è scoppiato dopo che sei persone, tra le quali l'ex segretario all'Istruzione, Julia Keleher, sono state arrestate dall'Fbi perché sospettate di avere "preso parte e beneficiato di un vasto giro di corruzione nell'ambito delle forniture scolastiche, a scapito dei cittadini e studenti portoricani", aveva affermato in una conferenza stampa l'agente speciale Neil Sanchez. (segue) (Mec)