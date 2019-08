Salvini a Sabaudia scherza su monumento fascista, come mai la Boldrini non lo ha ancora abbattuto?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Salvini e Mussolini nuovo capitolo. Sul palco di piazza del Comune a Sabaudia il ministro dell'Interno sta tenendo un comizio politico sulle cose fatte e sul futuro del governo. A un certo punto tra il pubblico qualcuno fa notare a Salvini il monumento in stile razionalista che si trova accanto al palco. "Come mai la Boldrini non ha ancora abbattuto questo…", scherza subito il ministro. E la ragione è presto spiegata. "Leggo per gli amici da casa - dice Salvini al microfono - 'Regnando Vittorio Emanuele III, Benito Mussolini capo del governo…', non vado avanti che mi arrestano". "Questa - conclude Salvini - è una testimonianza storica, roba di 70 anni fa, andiamo avanti. Chi parla sempre del passato evidentemente non ha nessuna idea per il futuro".(Rer)