Governo: Salvini, finché ho potuto fare le cose sono andato avanti come un treno

- "Sono contento di quello che si è fatto, mi sono imposto di non rispondere agli insulti, la vita è troppo bella e breve. Finché ho potuto fare le cose sono andato avanti con un treno, se dovessi rendermi conto che le cose non si possono più fare perché quando perdi più tempo a litigare che a fare l'amore è meglio guardarsi in faccia e fare una scelta". Così il ministro dell’Interno e leader della Lega Matteo Salvini parlando dal palco di piazza del Comune a Sabaudia.(Rer)