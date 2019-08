Governo: Salvini, non si possono dare redditi di cittadinanza a chiunque passi se prima non abbassi tasse a imprenditori

- "Non è che si possano dare redditi di cittadinanza a chiunque passi per Sabaudia o garantire stipendi minimi se non abbassi prima le tasse agli imprenditori chi produce la ricchezza. Prima di redistribuirla la ricchezza la devi creare". Così il ministro dell’Interno e leader della Lega Matteo Salvini parlando dal palco di piazza del Comune a Sabaudia. (Rer)