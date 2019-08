Governo: Salvini, domani in fretta una scelta sennò sorte è in mano agli italiani

- "Dovevo essere in Abruzzo già domani mattina, ma sarò a Roma, spero di essere a Pescara domani sera, ma se ci sono delle cose da risolvere, vanno risolte in fretta, le cose che vanno per le lunghe non mi piacciono. Se bisogna fare una scelta va fatta in fretta, decisa e chiara". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini chiudendo il suo discorso dal palco di Sabaudia lasciando intendere che la giornata di domani sarà decisiva. L'alternativa è stata prospettata dallo stesso Salvini: "Gli italiani tutto possono sopportare tranne la perdita di tempo e i litigi perenni. La nostra sorte è nelle mani del popolo italiano: sarete voi a decidere". (Rer)