Cile: produzione rame in calo del 2,5 per cento su anno nel primo semestre (2)

- La produzione di rame in Cile aveva raggiunto nel 2018 un record assoluto con 5,83 milioni di tonnellate estratte. Secondo le cifre ufficiali di Cochilco la produzione dell'anno uscente era stata di un 6 per cento maggiore di quella del 2017 e superiore al registro storico del 2013 di 5,77 milioni di tonnellate. L'incremento eccezionale è stato dovuto principalmente alla ripresa a pieno ritmo dell'attività della compagnia mineraria "Minera Escondida", che l'anno precedente aveva sofferto 44 giorni di scioperi. La compagnia proprietaria dei diritti di sfruttamento del maggior giacimento di rame al mondo ha infatti aumentato la sua produzione di 317 mila tonnellate, equivalente ad un +34 per cento. L'aumento complessivo della produzione ha determinato anche una maggiore partecipazione dell'industria cilena nel mercato internazionale del rame, partecipazione passata dal 26,7 al 27,7 per cento. (Abu)