Energia: ministeriale Grecia, Cipro, Israele e Usa, ribadita cooperazione in progetti infrastrutturali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grecia, Israele, Cipro e Stati Uniti hanno identificato diverse aree di interesse comune, che comprendono progetti infrastrutturali, di energia rinnovabile e stoccaggio, oltre che protezione ambientale e sicurezza informatica, concordando di istituire un gruppo di lavoro ad alto livello (Hlwg) che metterà in evidenza progetti energetici specifici e proporrà modi per promuoverne l'attuazione. E' questo il risultato della ministeriale di oggi, 7 agosto, ad Atene tra i ministri dell'Energia della Grecia, Kostas Hatzidakis, di Cipro, Georgios Lakkotrypis, di Israele, Yuval Steinitz e del segretario di Stato aggiunto per le risorse energetiche degli Stati Uniti, Francis Fannon, sulla cooperazione nel settore energetico. Fannon, si legge in un comunicato stampa del dipartimento di Stato, ha sottolineato il sostegno crescente e tangibile del governo degli Stati Uniti alla creazione di un meccanismo quadrilatero strutturato per la cooperazione incentrato su questioni energetiche. I ministri hanno concordato di lavorare per firmare un accordo per un meccanismo congiunto di preparazione per rispondere alle emergenze per le operazioni offshore nel settore degli idrocarburi. (segue) (Was)