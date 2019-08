Usa: ex segretario Difesa Mattis torna nel consiglio di amministrazione di General Dynamics

- L'ex segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Jim Mattis, è stato rieletto ieri, 7 agosto, membro del consiglio di amministrazione della General Dynamics. Il board della quarta azienda statunitense appaltatrice per la difesa Usa, ha votato a favore di Mattis, che a dicembre si è dimesso da segretario alla Difesa. Mattis era entrato a far parte del consiglio di amministrazione della Gd nell'agosto 2013, dopo essersi ritirato dal Corpo dei Marines. Quando è diventato il capo del Pentagono, nel gennaio 2017, a Mattis fu chiesto di dimettersi dal consiglio di amministrazione, di cedere le sue azioni e di ricusarsi da tutte le questioni che coinvolgessero la compagnia. Mattis lasciò l’amministrazione Trump dopo l'annuncio del presidente del ritiro di 2.000 truppe statunitensi dalla Siria. Mattis aveva scritto nella sua lettera di dimissioni che Trump aveva “diritto di avere un segretario alla Difesa le cui opinioni fossero più allineate” alle sue. (Was)