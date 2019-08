Serbia: vicepresidente parlamento, in autunno audizione pubblica sul Kosovo presso congresso Usa

- La Serbia organizzerà in autunno un'audizione pubblica presso il Congresso Usa sulla situazione in Kosovo: lo ha reso noto il vicepresidente del parlamento serbo, Vladimir Marinkovic, secondo quanto riporta la stampa locale. Secondo Marinkovic, la Serbia ha attualmente una comunicazione migliore con l'amministrazione Trump rispetto a quella che hanno le autorità di Pristina. Nelle scorse ore il ministro degli Esteri della Serbia, Ivica Dacic, ha dichiarato che lavorerà affinché i serbi che vivono negli Stati Uniti votino per Donald Trump al prossimo appuntamento elettorale. Dacic, in una dichiarazione per il quotidiano "Srpski telegraf", ha detto che "se saremo intelligenti" questo porterà ad una migliore posizione di Belgrado dinanzi alla nuova amministrazione di Washington. (segue) (Seb)