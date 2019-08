Usa: Biden, Trump responsabile d'ispirare violenza del nazionalismo bianco

- L'ex vicepresidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha accusato il presidente Donald Trump di dei numerosi episodi di violenza razziale nel paese, accusandolo di aver incitato l'odio estremo del nazionalismo bianco. Parlando con un gruppo di sostenitori a Burlington, nello stato dell'Iowa, Biden si è scagliato contro il presidente, accusando Trump di aver scatenato "le forze più profonde e oscure in questa nazione". "Abbiamo un problema con questa crescente ondata di supremazia bianca in America e abbiamo un presidente che lo incoraggia", ha detto Biden, leader democratico nella corsa alle presidenziali del 2020. "In effetti, abbiamo un presidente con una lingua tossica che ha abbracciato pubblicamente e senza scuse la strategia politica di odio, razzismo e divisione", ha aggiunto. L'attacco di Biden arriva nel giorni della visita di Trump a El Paso, Texas, e Dayton, in Ohio, dopo le stragi dello scorso fine settimana che hanno portato alla morte di 31 persone.(Was)