Usa: Democratici chiedono a giudice federale di forzare testimonianza ex consigliere McGahn

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione Giustizia della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha chiesto ad un giudice federale di obbligare l'ex consigliere di Trump alla Casa Bianca, Donald McGahn, a testimoniare davanti al Congresso. La causa, intentata presso il tribunale distrettuale di DC, segna un'altra escalation nella lotta tra i Democratici del Congresso e il presidente Trump, chiedendo di fatto che venga respinta l'immunità ad alcuni principali assistenti presidenziali sostenuta dall'amministrazione. La commissione Giustizia ha definito McGahn come "il testimone più importante, oltre al presidente, degli eventi chiave che sono al centro" della sua indagine su un possibile reato di ostruzione alla giustizia da parte del presidente Trump, in riferimento all'inchiesta “Russiagate”. (segue) (Was)