Difesa: Usa approvano vendita elicotteri da 800 milioni di dollari a Corea del Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pentagono ha annunciato oggi, 7 agosto, che il governo degli Stati Uniti ha approvato la vendita alla Corea del Sud di 12 elicotteri militari per un valore di circa 800 milioni di dollari. "Il dipartimento di Stato ha preso una decisione approvando la possibile vendita militare straniera nella Repubblica di Corea di elicotteri multi-missione MH-60R Seahawk per un costo stimato di 800 milioni di dollari", si legge in un comunicato dell'Agenzia di cooperazione per la Difesa e la Sicurezza (Dsca) degli Usa. La vendita proposta, si legge, migliorerà la capacità della Marina sudcoreana per svolgere missioni di guerra antinave e antisommergibile. "La Repubblica di Corea utilizzerà la capacità potenziata come deterrente per le minacce regionali e per rafforzare la propria difesa nazionale", prosegue il comunicato. Il Seahawk è realizzato dalla divisione Sikorsky del produttore statunitense Lockheed Martin. L'annuncio arriva poche ore dopo che il presidente Usa, Donald Trump, ha dichiarato che Seul aveva accettato di pagare di più per la presenza militare statunitense nel paese. (Was)