Indo-Pacifico: segretario Usa alla Difesa Esper in visita in Mongolia

- Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Mark Esper, si trova ad Ulan Bator, capitale della Mongolia, in una visita strategicamente importante per approfondire i legami con un paese inserito tra Cina e Russia. La Mongolia non è una destinazione tradizionale dei segretari alla Difesa degli Stati Uniti. Chuck Hagel è stato infatti l'ultimo nel 2014 a recarsi nel paese. "La Mongolia, data la sua posizione, dato il suo interesse a lavorare di più con noi, la loro politica come " terzo vicino”, è il motivo per cui voglio andare lì e impegnarmi", aveva detto in precedenza Esper ai giornalisti che viaggiano con lui in Asia. Da gennaio 2018, il Pentagono ha implementato una strategia di difesa nazionale (Nds) che privilegia la protezione degli Stati Uniti da concorrenti come Cina e Russia. Uno degli elementi di azione chiave dell'Nds è coltivare partenariati più solidi per espandere la rete di alleati degli Stati Uniti. Esper ha detto che la Mongolia è tra i "paesi chiave nell'Indo-Pacifico" dove spera di costruire relazioni militari a "livello più elevato".(Was)