Porto Rico: Vazquez presta giuramento come governatrice dell'isola (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte suprema di Porto Rico ha dichiarato ieri, 7 agosto, che il giuramento della scorsa settimana di Pedro Pierluisi come governatore dell'isola era incostituzionale. Pierluisi, che ha assunto l'incarico dopo le dimissioni di Ricardo Rossello per una serie di scandali che lo hanno visto coinvolto, ha lasciato l'incarico ieri stesso. In una decisione unanime, il massimo organo della giustizia di Porto Rico composta da nove membri, ha annullato l'incarico a Pierluisi in base al fatto che la sua precedente nomina a segretario di Stato e la successiva a governatore non erano state confermate da entrambe le Camere dell'Assemblea governativa. (Mec)