Usa: incassati 63 miliardi di dollari in tariffe fino a giugno

- Il ministero del Tesoro degli Stati Uniti ha raccolto 63 miliardi di dollari in tariffe nei 12 mesi fino a giugno, rispetto ai 30 miliardi di dollari dell'anno precedente. Secondo quanto riferito dal quotidiano “Wall Street Journal”, le entrate tariffarie sono in linea con 72 miliardi di dollari all'anno e potrebbero raggiungere anche i 100 se le nuove tariffe sulle merci cinesi entrassero in vigore, come previsto, il prossimo mese. Tuttavia, c'è un avvertimento, sottolinea il “Wsj”. Infatti per ogni dollaro introdotto dalle nuove tariffe, un dollaro è stato speso per finanziare i programmi di salvataggio per gli agricoltori che sono stati danneggiati dalle ritorsioni della Cina e da altri paesi. Gli Stati Uniti hanno autorizzato 12 miliardi di dollari in fondi per il salvataggio agricolo nel 2018 e altri 16 miliardi di dollari quest'anno, per un totale di 28 miliardi di dollari. (Was)