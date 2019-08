Governo: Salvini, cosa succederà prossime ore? O si fanno le cose oppure scaldar le poltrone non fa per me

- "Che cosa succederà nelle prossime ore? Io non sono fatto per le mezze sicure, se è bianco è bianco, se è nero è nero: o le cose si possono fare per intero, in fretta e in maniera efficace e veloce oppure star lì a scaldare la poltrona non fa per me". Così il ministro dell’Interno e leader della Lega Matteo Salvini parlando dal palco di piazza del Comune a Sabaudia. “Anche perché in Europa non è che stanno lì ad aspettarci”, ha aggiunto Salvini.(Rer)