Governo: fonti, accordo di massima Conte-Salvini per modifiche composizione esecutivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La notizia, per ora ufficiosa, del rinvio della conferenza stampa del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che era fissata per domani alle ore 11 a Palazzo Chigi, è arrivata dopo l'incontro tra Conte e il vicepremier Matteo Salvini. L'incontro è stato "lungo, pacato e cordiale", secondo quanto hanno riferito fonti leghiste al termine del colloquio che è durato mezz'ora. A Palazzo Chigi era presente anche l'altro vicepremier, Luigi Di Maio, con il quale Conte potrebbe avere avuto un colloquio separato da quello con il ministro dell'Interno. Fonti non ufficiali fanno sapere che nel colloquio tra Conte e Salvini sarebbe stato trovato un accordo di massima per modificare la composizione della squadra di governo. Nelle ultime settimane il leader della Lega aveva più volte criticato l'operato del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, della ministra della Difesa, Elisabetta Trenta, e del ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, tutti del Movimento 5 stelle. Sarebbero questi i ministri che potrebbero essere sostituiti, non necessariamente da esponenti della Lega. Secondo le stesse fonti, anche il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, potrebbe essere sostituito. Salvini ha pubblicamente detto che il suo obiettivo è quello di arrivare a una "manovra coraggiosa" che contenga "un sostanzioso abbassamento delle tasse", posizione che il titolare del Mef non condivide. (Rin)