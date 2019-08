Usa: Democratici chiedono a giudice federale di forzare testimonianza ex consigliere McGahn (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La commissione sta ora determinando se raccomandare l'impeachment contro il presidente sulla base della condotta ostruttiva descritta dal procuratore speciale (Robert Mueller)", si legge nel fascicolo. "Ma non può soddisfare questa solenne responsabilità costituzionale senza ascoltare la testimonianza di un testimone cruciale di questi eventi: l'ex consigliere della Casa Bianca Donald McGahn". La commissione ha avviato un'ampia indagine a marzo sul presidente Trump per ostruzionismo e abuso di potere. (Was)